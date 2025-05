Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere per molestie e violenza sessuale avvenute nel 2021 a danno due donne

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere per molestie e violenza sessuale su due donne durante le riprese di un film nel 2021. La sentenza, emessa da un tribunale di Parigi, prevede la sospensione condizionale della pena, e l'attore 76enne non era presente in aula al momento della decisione.

(askanews) – GérardDepardieu è statocondannato da un tribunale di Parigi a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per molestie e violenzasessuale nei confronti di due donne durante le riprese di un film nel 2021.L'attore 76enne, che non era presente in tribunale, è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito sessualmente Amélie, oggi 54enne, e Sarah (nome cambiato), 34enne, rispettivamente scenografa e assistente alla regia del film Les Volets verts di Jean Becker.«Sono molto commossa», ha detto dopo la sentenza una delle due vittime, Amelie, «finora sono stata piuttosto loquace, ma oggi faccio fatica a esprimermi. Sono molto, molto soddisfatta di questa decisione, è una vittoria per me, davvero, e un grande passo avanti. Grazie. Mi sembra che sia stata fatta giustizia».

