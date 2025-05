Gérard Depardieu dichiarato colpevole di violenza sessuale e condannato a 18 mesi di carcere

Gérard Depardieu è stato dichiarato colpevole di violenza sessuale dalla Corte penale di Parigi, ricevendo una condanna a 18 mesi di carcere. La sentenza arriva dopo le accuse mosse da Amélie, scenografa durante le riprese del film "Les Volets verts". Questo caso segna un importante capitolo nella carriera dell'attore francese.

La Corte penale di Parigi ha emesso questa mattina la sentenza nei confronti di GérardDepardieu, che è stato dichiaratocolpevole di violenzasessuale ai danni di Amélie, scenografa sul set del film del 2021 Les Volets verts, una delle due querelanti. La condanna è di 18 mesi di carcere, con pena sospesa. L'attore francese non era presente in aula poiché impegnato in Portogallo nelle riprese di un film diretto da Fanny Ardant.