Gerard Depardieu condannato per violenza sessuale | Colpevole di aggressione sessuale a una donna durante le riprese del film ‘Les Volets verts'

Gerard Depardieu è stato condannato per aggressione sessuale a una donna durante le riprese del film "Les Volets Verts". Oggi, martedì 13 maggio, un tribunale di Parigi ha emesso la sentenza, confermando le accuse mosse contro l'attore francese, figura di spicco del cinema, mentre la lettura della sentenza è ancora in corso.

GerardDepardieu è stato giudicato Colpevole di aggressionesessuale oggi, martedì 13 maggio, da un tribunale di Parigi, in relazione alle accuse mosse da una donna. A dare la notizia è la Reuters, mentre a Parigi è ancora in corso la lettura della sentenza. L’attore francese, figura iconica del cinema, ha sempre negato ogni addebito.L'articolo GerardDepardieucondannato per violenzasessuale: “Colpevole di aggressionesessuale a una donnadurante le riprese del film‘LesVoletsverts'” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gerard Depardieu condannato per violenza sessuale: “Colpevole di aggressione sessuale a una donna durante le riprese del film ‘Les Volets verts'”

Gérard Depardieu a processo a Parigi per violenza sessuale

Il 24 marzo 2025 è iniziato a Parigi il processo contro Gérard Depardieu, attore francese di 76 anni, accusato di aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film "Les Volets Verts" nel 2021.