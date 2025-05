Gerard Depardieu condannato a un anno e mezzo per violenza sessuale

Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. La sentenza segna un capitolo controverso nella carriera di una delle figure più iconiche del cinema francese, rivelando inquietanti aspetti della sua vita personale.

Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L'attore francese di 76 anni viene dunque ritenuto.

