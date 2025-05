Gerard Depardieu condannato a un anno e mezzo per violenza sessuale

Gerard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per violenza sessuale. La decisione del tribunale sottolinea la gravità delle accuse a suo carico, segnando un capitolo controverso nella vita e nella carriera di un uomo che ha segnato la storia del cinema francese.

Gerard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale con l'accusa di violenza sessuale.L'attore francese di 76 anni viene dunque ritenuto. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gerard Depardieu condannato a un anno e mezzo per violenza sessuale

