Gérard Depardieu condannato a 18 mesi sospesi per aggressioni sessuali sul set di Les Volets verts

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di pena sospesa per aggressioni sessuali, legate a episodi avvenuti sul set del film "Les Volets Verts". La sentenza è giunta al termine di un processo a Parigi, in seguito alle accuse formulate da due donne nel settembre 2021.

GérardDepardieu, attore di fama internazionale, è stato recentemente condannato a seguito di un processo a Parigi, dove è stato riconosciuto colpevole di aggressionisessuali ai danni di due donne. La vicenda, che aveva origine nel settembre del 2021, riguarda le accuse mosse da una scenografa e un’assistente alla regia, le quali hanno preferito mantenere . L'articolo GérardDepardieucondannato a 18 mesisospesi per aggressionisessuali sul set di Les Voletsverts è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gérard Depardieu condannato a 18 mesi sospesi per aggressioni sessuali sul set di Les Volets verts

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per violenza sessuale in Francia

Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per violenza sessuale su due donne durante le riprese del film Les Volets verts, diretto da Jean Becker nel 2021.