Gérard Depardieu condannato a 18 mesi per violenza sessuale

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere con pena sospesa per violenza sessuale. La sentenza, emessa a Parigi, riguarda aggressioni commesse nel 2021 durante le riprese di un film, coinvolgendo due donne. L'udienza ha visto la presenza del 76enne artista accompagnato dal suo avvocato.

GérardDepardieu è stato condannato a Parigi a 18 mesi di carcere con pena sospesa per aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese di un film nel 2021. L’attore francese 76enne, rappresentato all’udienza dal suo avvocato, è stato riconosciuto colpevole di aver aggredito sessualmente Amélie, ora 54enne, e Sarah (nome di fantasia), 34enne, rispettivamente scenografa e assistente alla regia del film “Les Volets verts” di Jean Becker. Il tribunale penale gli ha inoltre imposto una pena di ineleggibilità di due anni e lo ha iscritto nel registro dei condannati per reati sessuali.L'articolo GérardDepardieucondannato a 18 mesi per violenzasessuale proviene da Open. 🔗Leggi su Open.online

