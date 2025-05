Gérard Depardieu condannato a 18 mesi per violenza sessuale

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per violenza sessuale. I fatti risalgono al 2021, durante le riprese del film "Le Volets Verts", dove è accusato di abusi nei confronti di due donne. La sentenza segna un capitolo controverso nella carriera dell'icona del cinema francese.

GérardDepardieu è stato condannato in Francia per violenzasessuale a 18 mesi di carcere con la condizionale. L'attore 76enne dunque è stato ritenuto colpevole per abusi risalenti al 2021 sul set del film Le Volets Verts di Jean Becker nei confronti di almeno una delle due donne che lo hanno accusato. Il tribunale penale di Parigi, in conformità con la richiesta del pubblico ministero, ha anche pronunciato una condanna a due anni di ineleggibilità e l'iscrizione della star nel registro degli autori di reati sessuali. Prevista anche sanzione di 20 mila euro. Il divo tuttavia era assente al momento della lettura della sentenza, perché impegnato a girare un film in Portogallo: la sua amica Fanny Ardant, che lo ha difeso durante i due mesi di processo, lo ha invitato nel suo sesto lungometraggio, nel cuore dell'arcipelago delle Azzorre.

