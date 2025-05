Gérard Depardieu condannato a 18 mesi per aggressioni sessuali

Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. La sentenza riguarda episodi avvenuti durante le riprese nel 2021, in seguito alle accuse di almeno due donne che lo hanno denunciato per abusi, segnando una svolta significativa nella sua carriera e nella sua vita personale.

Gérard Depardieu sotto inchiesta per frode fiscale aggravata

L'attore francese Gérard Depardieu è attualmente oggetto di un'indagine per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro, avviata nel febbraio 2024.