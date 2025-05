Gérard Depardieu condannato a 18 mesi per aggressioni sessuali sul set

Gérard Depardieu, icona del cinema francese, è stato condannato a 18 mesi di prigione con pena sospesa per aggressioni sessuali avvenute nel 2021 sul set di "The Green Shutters – Les Volets verts". Questo verdetto segna un capitolo controverso nella carriera dell'attore, suscitando un ampio dibattito sulla responsabilità degli artisti e sulle dinamiche di potere nel cinema.

GérardDepardieu, uno degli attori più celebri del cinema francese, è stato condannato a 18 mesi di prigione con la sospensione della pena per aver commesso aggressionisessuali nei confronti di due donne durante le riprese del film The Green Shutters – Les Volets verts nel 2021.La decisione, come si legge oggi su Le Monde, presa dal tribunale correzionale di Parigi il 13 maggio 2025, include anche l'inserimento di Depardieu nel registro dei criminali sessuali e un divieto di eleggibilità per due anni. Il suo avvocato, Jérémie Assous, ha annunciato l'intenzione di fare appello contro la sentenza.Il tribunale ha fondato la propria sentenza sulla coerenza e sulla costanza delle testimonianze delle vittime, mentre le dichiarazioni dell'attore sono state ritenute contraddittorie tra la fase di custodia cautelare e l'udienza.

