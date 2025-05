Gérard Depardieu condannato a 18 mesi per aggressione sessuale

Gérard Depardieu, icona del cinema francese, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aggressione sessuale. La sentenza arriva dopo un lungo processo segnato dalle accuse di diverse donne. Questo episodio segna un capitolo drammatico nella carriera di un attore che ha incantato il pubblico per decenni. The post Gérard Depardieu condannato a 18 mesi per aggressione sessuale first appeared on il manifesto.

Uno dei simboli del cinema francese è infine caduto. È stato condannato ieri a 18 mesi per aggressione sessuale Gerard Depardieu, dopo le accuse di decine di donne negli ultimi.

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per violenza sessuale in Francia

Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per violenza sessuale su due donne durante le riprese del film Les Volets verts, diretto da Jean Becker nel 2021.