Gérard Depardieu condannato a 18 mesi per aggressione sessuale BB e Fanny Ardant rigettano il verdetto | un linciaggio

Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aggressione sessuale, suscitando la reazione di Brigitte Bardot e Fanny Ardant, che hanno definito il verdetto un vero e proprio linciaggio. L'attore francese, accusato di violenza su due collaboratrici sul set di un film del 2021, si trova ora al centro di una controversia mediatica.

Il tribunale di Parigi ha emesso il suo verdetto: alla fine non sono bastate nemmeno le difese veementi di Brigitte Bardot e di FannyArdant. Accusato di aver aggredito una scenografa e un'assistente alla regia sul set del film del 2021 di Jean Becker "Les Volets verts", Gerard Depardieu è stato condannato oggi, dopo due mesi di processo: 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena. Una sentenza giunta al termine di un processo che ha tenuto la Francia con il fiato sospeso.GérardDepardieucondannato a 18 mesi per violenza sessualeDepardieu – incriminato anche nel dicembre 2020 in seguito a una denuncia per stupro presentata dall'attrice Charlotte Arnould – sedeva alla sbarra con l'accusa, pesante, di aver aggredito una scenografa e un'assistente alla regia sul set del film, durante le riprese effettuate nel 2021.