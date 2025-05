gérard depardieu condannato a 18 mesi di carcere per violenza sessuale ai danni di due donne

Gérard Depardieu, celebre attore francese con oltre 200 film all'attivo, è stato condannato a 18 mesi di carcere per violenza sessuale. La sentenza del tribunale di Parigi riguarda aggressioni ai danni di due donne durante le riprese del film "Les Volets Verts" nel 2021, segnando un grave colpo per la sua carriera e reputazione.

Il divo francese, apparso in più di 200 film, è stato condannato da un tribunale di Parigi per aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film del 2021 Les Volets Verts. L'attore francese GérardDepardieu è stato giudicati colpevole di violenzasessuale nei confronti di due donne ed è stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena. Depardieu, 76 anni, è stato condannato da un tribunale di Parigi per aver molestato le due accusatrici durante le riprese del film del 2021 Les Volets Ver. Le due donne in questione, entrambe membri della troupe del film, sono una scenografa e un'assistente alla regia. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena sospesa di 18 mesi dopo un processo di quattro giorni durante il quale Depardieu ha respinto tutte le . 🔗Leggi su Movieplayer.it