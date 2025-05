Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per aggressioni sessuali sul set

Gérard Depardieu, noto attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con pena sospesa dal tribunale di Parigi per aggressioni sessuali avvenute sul set. La sentenza segna un duro colpo per la sua carriera e comporta anche la sua ineleggibilità per ruoli pubblici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Condanna penale e ineleggibilità per l’attore franceseGérardDepardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato dal tribunale penale di Parigi a 18 mesi di carcere con penasospesa. La sentenza riguarda due episodi di aggressione sessuale avvenuti nel 2021 durante le riprese del film Les Volets verts di Jean Becker.Oltre alla condanna, il tribunale ha stabilito per Depardieu anche due anni di ineleggibilità e l’iscrizione nel registro dei colpevoli di reati sessuali. L’attore, che non era presente all’udienza, è stato rappresentato dal proprio avvocato.Le testimonianze delle vittimeAmélie: “Mi ha bloccato con forza”Una delle donne, Amélie, scenografa oggi 54enne, ha raccontato in aula i dettagli di quanto accaduto. L’aggressione sarebbe avvenuta in un appartamento del 16° arrondissement di Parigi, durante una pausa delle riprese. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per aggressioni sessuali sul set

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Finisce in carcere dopo 21 anni. Condannato a 11 anni

Finisce in carcere 21 anni dopo per reati commessi nel 1999.Giuseppe, 47enne di Napoli è finito in carcere a Poggioreale.