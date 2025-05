Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con la condizionale per aggressioni sessuali in Francia

Parigi – 13 maggio 2025 – Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato in contumacia a 18 mesi di reclusione con la sospensione della pena per aggressioni sessuali. Le violenze, avvenute nel 2021 durante le riprese di "Les volets verts", hanno portato all'iscrizione dell'attore nel registro dei reati sessuali. Depardieu ha annunciato l'intenzione di fare appello.

condannato in contumacia il celebre attore francese: abusi su due donne durante le riprese del film Les volets verts nel 2021. Iscritto nel registro dei reati sessuali, farà appello.Parigi – 13 maggio 2025 – L’attore francese GérardDepardieu, 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressionisessuali commesse nel 2021 durante le riprese del film Les volets verts, diretto da Jean Becker. La sentenza è stata pronunciata in sua assenza dal tribunale penale di Parigi, dove Depardieu è stato rappresentato dal suo avvocato Jérémie Assous.Secondo quanto emerso in aula, Depardieu è stato ritenuto colpevole di aver aggredito sessualmente due donne sul set: Amélie, una decoratrice di 54 anni, e “Sarah” (nome di fantasia), un’assistente alla regia di 34 anni. 🔗Leggi su Puntomagazine.it