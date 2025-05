Gérard Depardieu colpevole di aggressione sessuale | condannato a 18 mesi

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato dal tribunale di Parigi a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena per aggressione sessuale. L'accusa riguarda episodi di violenza nei confronti di due donne sul set di un film nel 2021, segnando una svolta controversa nella carriera di un'icona del cinema.

Il tribunale di Parigi ha giudicato l’attore Gérard Depardieu colpevole di aver aggredito sessualmente due donne sul set di un film nel 2021, condannandolo a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena. L’attore, 76 anni, è stato condannato per aver palpeggiato una costumista di 54 anni e un’assistente di 34 anni durante le riprese di ‘Les Volets Verts’.Il caso è stato ampiamente considerato come un test fondamentale per ciò che è successo dopo il #MeToo per valutare come la società francese e l’industria cinematografica affrontino le accuse di molestie sessuali che coinvolgono personaggi di spicco. Gérard Depardieu ha negato le accuse.Durante il processo di quattro giorni, Depardieu ha respinto le accuse, dicendo di “non essere così”. Ha ammesso di aver usato un linguaggio volgare e sessualizzato sul set del film e di aver afferrato i fianchi della costumista durante una discussione, ma ha negato che il suo comportamento fosse di natura sessuale. 🔗Leggi su Lapresse.it