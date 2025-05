george clooney ha trovato un sostituto leggendario alle adidas samba

George Clooney ha sorpreso tutti con la sua recente scelta di stile, trovando un leggendario sostituto per le iconiche Adidas Samba. Un cambiamento che mostra come anche le celebrities possano evolvere nel modo di vestire, abbandonando le sneaker per calzature più eleganti e raffinate. Scopriamo di più su questa evoluzione del fashion icon.

GeorgeClooney non è mai stato un tipo da sneaker. Praticamente ogni volta che lo vediamo, indossa delle calzature Oxford in pelle fatte in Italia o un paio di mocassini in pelle scamosciata. Per questo, quando lo vediamo con delle scarpe da ginnastica, capiamo subito che si tratta di un'occasione speciale.A New York, l'attore è stato fotografato mentre giocava a softball con il cast e la troupe di Good Night, and Good Luck, l'adattamento teatrale del suo film del 2005 che ne segna anche il debutto a Broadway. Sul campo, Clooney indossava delle sneaker adidas. Per chi non le conosce, potrebbero sembrare un paio di Samba OG, o anche delle Gazelle, ma in realtà sono un modello un po' più raffinato.