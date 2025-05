Geolier annuncia Stadi 2026 | tre date evento tra Milano Roma e Messina

Geolier annuncia il suo attesissimo tour "Geolier Stadi 2026", con tre date imperdibili a Milano, Roma e Messina. Dopo il trionfo nei palazzetti e una straordinaria estate, l’artista si prepara a conquistare i grandi spazi, promettendo un’esperienza indimenticabile ai fan. Il countdown è iniziato per un evento che si preannuncia da record!

Dopo il trionfo nei palazzetti con un tour interamente sold out e un’estate che lo porterà sui palchi più prestigiosi d’Italia, Geolier guarda già al futuro con un nuovo traguardo da record: “GeolierStadi2026”.IndiceLe date del tour negli Stadi2026Un 2025 da tutto esaurito: verso la leggenda liveUn fenomeno urban senza precedentiLe date del tour negli Stadi2026GeolierStadi2026 – CALENDARIO UFFICIALE:13 giugno 2026 – Stadio San Siro, Milano19 giugno 2026 – Stadio Olimpico, Roma23 giugno 2026 – Stadio Franco Scoglio, MessinaBiglietti già disponibili su:Ticketone – GeolierStadi2026: ACQUISTALI QUI.Un 2025 da tutto esaurito: verso la leggenda liveDopo il record dei tre sold out consecutivi allo Stadio Maradona nel 2024, Geolier ha dominato le classifiche anche nel 2025 con il secondo capitolo di “DIO LO SA – ATTO II”, già certificato 5 volte platino. 🔗Leggi su .com © .com - Geolier annuncia “Stadi 2026”: tre date evento tra Milano, Roma e Messina

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026 - Nell'attesa di vederlo il prossimo anno negli stadi, quest`estate sarà in tour in giro per la Penisola, a partire dal 28 giugno al Trento Live Fest per poi esibirsi due volte di seguito sul palco dell ... 🔗msn.com

Geolier annuncia il tour “Stadi 2026”: tre date evento a Milano, Roma e Messina - Geolier annuncia il tour Stadi 2026 con tappe a Milano, Roma e Messina. Intanto continua il successo del Summer Tour 2025 e dell’album “Dio lo sa – Atto II”. 🔗lifestyleblog.it

Geolier annuncia gli 'Stadi 2026' a Milano, Roma e Messina - (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Dopo un tour nei palazzetti sold out e alla vigilia di due date all'Ippodromo di Agnano, e con un live in arrivo all'Arena di Verona sold out, Geolier raggiunge un altro tragua ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Televoto Sanremo 2024: perché Angelina Mango ha vinto e Geolier è secondo?

Il verdetto di Sanremo 2024 ha acceso i riflettori sul ruolo determinante del televoto, portando ad accese discussioni e controversie, soprattutto tra i sostenitori degli artisti piazzati sul podio.