Genova tunnel delle Casaccie chiuso di notte | Via alle telecamere intelligenti

Il tunnel delle Casaccie a Genova resterà chiuso di notte per consentire l'installazione di telecamere intelligenti. Le chiusure, previste tra domani e lunedì, serviranno a monitorare i flussi di traffico. Gambino sottolinea l'importanza di completare il progetto finanziato da Aspi, volto a migliorare la gestione del traffico nella zona.

Chiusure previste tra domani e lunedì per installare i dispositivi che monitoreranno i flussi. Gambino: “Portiamo a termine il progetto pagato da Aspi sulla modulazione del traffico” 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, tunnel delle Casaccie chiuso di notte: “Via alle telecamere intelligenti”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Genova, tunnel delle Casaccie chiuso di notte: “Via alle telecamere intelligenti”

Lo riporta ilsecoloxix.it: Chiusure previste tra domani e lunedì per installare i dispositivi che monitoreranno i flussi. Gambino: “Portiamo a termine il progetto pagato da Aspi sulla ...

Genova, il sottopasso esterno di Brignole chiuso (almeno) sino alla fine dell’anno

Si legge su ilsecoloxix.it: Lavori di riqualificazione per il passaggio ciclo-pedonale di Borgo Incrociati, anche in relazione al Terzo Valico. Ci sono alternative, ma più complicate ...

Il tunnel di Borgo Incrociati chiude per almeno sei mesi per lavori sul nodo ferroviario

Da msn.com: La buona notizia è che nell'ambito del cantiere, la galleria sarà restaurata. Quella cattiva è che i lavori proseguiranno fino alla fine del 2025 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Luce in fondo al tunnel : nel mondo oltre 71 mln di contagi

"La luce in fondo al tunnel comincia ad intravedersi". Così il commissario per l'emergenza Coronavirus, Arcuri, in conferenza stampa per presentare la campagna vaccinale curata dall'architetto Boeri, che avrà come simbolo la primula.