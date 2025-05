Genoa-Atalanta si gioca sabato alle 20 45 Domenica tutte le altre gare

La 37esima giornata di campionato si avvicina, con il match tra Genoa e Atalanta programmato per sabato 17 maggio alle 20:45. Tutte le altre partite si svolgeranno domenica, creando un’aspettativa intensa per questa sfida anticipata. La decisione di spostare il match dei nerazzurri offre un ulteriore spunto di interesse per i tifosi.

LA DECISIONE. La 37esima giornata si giocaDomenica in contemporanea, meno la partita dei nerazzurri che sarà in anticipo sabato 17 maggio alle 20.45. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Genoa-Atalanta si gioca sabato alle 20.45. Domenica tutte le altre gare

