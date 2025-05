Genazzano | dal cardinale Prevost a Papa Leone XIV e iniziative sociali

Genazzano, dal cardinale Prevost a Papa Leone XIV, è un luogo di intensa spiritualità e comunità. Recenti eventi hanno dimostrato una vivace partecipazione popolare, con il santuario della Madonna del Buon Consiglio che ha accolto figure di spicco del panorama religioso, rafforzando legami di fede e iniziative sociali nel territorio.

Nel corso dei recenti eventi a Genazzano si è assistito a manifestazioni di fede e intensa partecipazione popolare. Il santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio ha ospitato figure di spicco del panorama religioso, testimoniando momenti di profonda spiritualità e comunità. Un percorso di fede Nell'ultimo anno, personalità di rilievo hanno intrapreso pellegrinaggi verso il

Genazzano, lo scorso anno l'allora cardinale Robert Francis Prevost si recò in visita e in preghiera davanti alla Madonna del Buon Consiglio

Genazzano, lo scorso 25 aprile l'allora cardinale Robert Francis Prevost, si era recato nel paesino sui monti prenestini per fare visita al Santuario e pregare davanti all'immagine

Papa Leone XIV, Prevost a sorpresa al Santuario di Genazzano

Visita a sorpresa di Papa Leone XIV alla Basilica Santuario della Madonna del buon Consiglio a Genazzano, a una trentina di chilometri da Roma. Robert Francis Prevost è molto devoto alla Madonna del b

Papa Leone XIV a sorpresa visita santuario di Genazzano: "Grande emozione essere qui"

Papa Leone XIV a sorpresa visita santuario di Genazzano: 'Grande emozione essere qui'

