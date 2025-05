gemellaggio fra il nicchio e centuripe per la festa dell abbadia nuova

Il 16 maggio, alle 11, si terrà presso il salone degli Arazzi della Prefettura una conferenza stampa per presentare il gemellaggio tra la Nobile Contrada del Nicchio e il Comune di Centuripe, in occasione della Festa dell’Abbadia Nuova. Questo evento tradizionale celebra l'amicizia e la cultura tra le comunità, arricchendo le proprie radici storiche.

Il 16 maggio alle 11 si svolgerà, nel salone degli Arazzi della Prefettura, la conferenza stampa di presentazione del Gemellaggio tra la Nobile Contrada del Nicchio e il Comune di Centuripe in occasione della Festadell’AbbadiaNuova, evento tradizionale organizzato annualmente dalla Nobile Contrada del Nicchio in memoria dei Santi Giacomo e Filippo Apostoli, antichi titolari dell’AbbadiaNuova e patroni dell’Arte dei Vasai, che ha come obiettivo la valorizzazione dell’arte della ceramica.L’evento, che storicamente rafforza i legami tra la Contrada e le altre realtà istituzionali e culturali, quest’anno coinvolge il Comune di Centuripe, conosciuto per la sua ceramica policroma ellenistica, che esporrà circa 30 opere ceramiche realizzate da maestri vasai del proprio territorio. Alla conferenza interverranno il prefetto Matilde Pirrera, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, il priore del Nicchio Davide Losi, la presidente dell’Associazione Arte dei Vasai Lucia Cioni ed i maestri d’arte Rosario Muni e Salvatore Marletta. 🔗Leggi su Lanazione.it