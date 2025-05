Gela droga e arma modificata in casa | ventenne arrestato nel garage anche una Range Rover rubata

Un ventenne di Gela è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un'operazione che ha portato alla scoperta di droga e un'arma modificata nel suo garage. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto una Range Rover rubata, evidenziando un preoccupante coinvolgimento del giovane in attività illecite.

Un giovane di Gela è stato arrestato per detenzione di armi e droga durante un'operazione della Polizia di Stato. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata

