Gaza riarmo sanità sviluppo | nuovo match Meloni-opposizioni in Parlamento

Roma, 13 mag. (askanews) – Gaza, il riarmo, la sanità, la crisi industriale e la situazione economica: questi i temi che le forze di opposizione solleveranno nel corso del question time con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, previsto domani a partire dalle 16 in aula alla Camera. Nel dettaglio, AVS chiederà conto alla premier della posizione italiana nei confronti di Israele, il M5S proporrà di correggere la linea governativa sul piano ReArm EU, il Pd misure urgenti per assicurare il diritto costituzionale alla salute, Azione interventi per la competitività del sistema produttivo, Italia viva riforme per affrontare la congiuntura economica. Per quanto riguarda le interrogazioni della maggioranza, Meloni risponderà su disagio giovanile (FdI), modifiche al Green Deal europeo (FI) e sulla tutela delle forze dell'ordine (Lega).