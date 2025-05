‘Gaza oltre il confine’ la missione di parlamentari ong e giornalisti a Rafah | Non possiamo voltarci dall’altra parte

A oltre un anno dalla precedente visita, una delegazione di parlamentari, operatori umanitari e giornalisti italiani giunge al valico di Rafah per la missione "Gaza oltre il confine". In questa carovana solidale, si intende denunciare e far luce sulla drammatica situazione che affligge la popolazione della Striscia, senza voltarsi dall'altra parte.

A oltre un anno di distanza, una delegazione di parlamentari italiani, operatori umanitari e giornalisti, torna al valico di Rafah, al confine con la Striscia, con la missione “Gaza oltre il confine”. Una Carovana solidale che vuole testimoniare, ancora una volta, la drammatica situazione in cui versa la popolazione palestinese. “Già un anno fa il quadro che ci venne restituito era apocalittico. Oggi, le previsioni più catastrofiche si sono tragicamente avverate”, ha dichiarato Alfio Nicotra di Aoi. “Dal 2 marzo la Striscia è completamente sigillata: non entra nemmeno uno spillo. Le vittime per fame, sete e malattie aumentano ogni giorno in modo esponenziale. Voltarsi dall’altraparte, fingere di non vedere il genocidio in atto, è una forma di disumanità, una resa morale inaccettabile”.Si tratta della delegazione italiana più numerosa mai arrivata a Rafah e sarà composta da rappresentanti di Aoi, Arci, Assopace Palestina, 14 parlamentari dell’Intergruppo per la pace tra Israele e Palestina, 3 eurodeputati, 13 giornaliste e giornalisti, accademici ed esperte di diritto internazionale. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it