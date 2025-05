Gaza Netanyahu | “Stiamo distruggendo sempre più case così i palestinesi lasceranno la Striscia”

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in recenti interventi alla Knesset che l'operazione militare a Gaza mira a "distruggere sempre più case", con l'intento di costringere i palestinesi a lasciare la Striscia. Le sue parole hanno suscitato indignazione e preoccupazione internazionali, evidenziando la complessità e la delicatezza del conflitto israelo-palestinese.

