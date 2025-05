Gaza Netanyahu | Nei prossimi giorni entreremo con la forza

Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele intensificherà le operazioni militari a Gaza nei prossimi giorni. Durante un incontro con riservisti feriti, il premier ha sottolineato l'impegno a "completare l'operazione e sconfiggere Hamas", segnando un'escalation decisiva nel conflitto. La situazione resta tesa e la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi in corso.

Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele entrerà con la forza a Gaza.L’annuncio di Netanyahu“Nei prossimigiornientreremo” nella Striscia “con tutte le nostre forze per completare l’operazione e sconfiggere Hamas“, ha detto il premier israeliano incontrando un gruppo di riservisti feriti in guerra. “Voi siete un esempio e un modello da seguire, e con il vostro spirito stiamo andando verso la vittoria completa”, ha aggiunto secondo quanto riferito dall’emittente Kan. L’operazione a GazaNon è la prima volta che il leader di Tel Aviv si lascia andare ad annunci di questo tipo. Già la settimana scorsa aveva parlato di “un’operazione massiccia” a Gaza che prevede anche un piano di “transizione” per i residenti. La vera novità è rappresentata dal fatto che le truppe dell’Idf “rimarranno di stanza nel territorio conquistato finché non saranno raggiunti gli obiettivi della guerra”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: “Nei prossimi giorni entreremo con la forza”

