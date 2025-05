Gaza Netanyahu | Entreremo con tutte le nostre forze nella Striscia

Benjamin Netanyahu ha comunicato l'imminente intensificazione delle operazioni militari nella Striscia di Gaza, sottolineando la determinazione di Israele nell'annientare Hamas. Durante il suo annuncio, ha affermato che nei prossimi giorni le forze israeliane entreranno con tutte le proprie risorse, segnando una fase cruciale nel conflitto in corso e aumentando le tensioni nella regione.

Benjamin Netanyahu ha annunciato un imminente ampliamento delle operazioni militari all’interno della Striscia di Gaza, assicurando che Israele intensificherà le proprie azioni per raggiungere l’obiettivo di annientare Hamas: «Nei prossimi giorni, Entreremo con tutte le nostreforze per completare l’operazione», ha dichiarato durante un discorso rivolto ai riservisti. Ha inoltre aggiunto: «Non ci sarà alcuna evenienza per cui fermeremo la guerra», secondo quanto riportato da una nota ufficiale dell’ufficio del primo ministro.Hamas: «Liberazione di Idan Alexander non è avvenuta a causa della pressione di Israele»Dal canto suo, Hamas ha smentito che la liberazione dell’ostaggio israelo-americano Idan Alexander sia stata determinata dalla pressione esercitata dall’offensiva israeliana, respingendo le affermazioni di Netanyahu. 🔗Leggi su Lettera43.it