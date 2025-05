Gaza l' esercito israeliano ordina l' evacuazione immediata di alcune zone del nord | Netanyahu | Non ci sono le condizioni per fermare la guerra

Il conflitto a Gaza si intensifica: l'esercito israeliano ordina l'evacuazione immediata di alcune aree del nord, mentre Netanyahu afferma che non ci sono le condizioni per arrestare la guerra. Nonostante liberazioni di ostaggi, Tel Aviv non modifica i suoi piani. Nel frattempo, gli Stati Uniti introducono nuove sanzioni contro l'Iran in materia nucleare.

Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander. Gli Usa impongono nuove sanzioni contro l'Iran per il nucleare

