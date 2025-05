Gaza il rifiuto di Tajani di riferire in Parlamento ormai è un caso Le opposizioni | Quanto ancora dobbiamo pietire la sua presenza?

Il rifiuto del ministro degli Esteri Antonio Tajani di riferire in Parlamento sul conflitto di Gaza ha infiammato il dibattito politico. Le opposizioni, stanche di implorare la sua presenza, si interrogano su quanto ancora dovranno attendere per ascoltare le sue dichiarazioni ufficiali. Intanto, Tajani continua a comunicare al di fuori delle aule parlamentari.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è dato per disperso in Parlamento. Hanno voglia le opposizioni a richiedere la sua presenza quasi in ogni seduta di Camera e Senato. La risposta del governo è un silenzio di tomba. Il capo della diplomazia di Gaza parla fuori dalle Camere, per esempio alla (necessario copia e incolla dall’agenzia di stampa) “assemblea generale dell’Italy-Japan Business Group”. Dice Tajani: “La nostra proposta coincide con quella dei paesi arabi ed è alternativa alla proposta e all’azione israeliana. Io credo che sia giunto il momento di deporre le armi e di lavorare per costruire la pace così come detto Papa Leone XIV”. Parole che però non trovano ospitalità in Parlamento.Oggi di nuovo si è verificato il miracolo che la richiesta della sua presenza in Aula per un’informativa ha unito tutte le opposizioni (fino a Italia Viva), spinte soprattutto dalle dichiarazioni dell’esercito e dello Stato di Israele – primo il capo del governo Benyamin Netanyahu – che parlano di una imminente invasione di Gaza. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il rifiuto di Tajani di riferire in Parlamento ormai è un caso. Le opposizioni: “Quanto ancora dobbiamo pietire la sua presenza?”

Approfondimenti da altre fonti

Tajani risponderà al Parlamento su Gaza entro fine mese - "Quando ci sarà il calendario" dei lavori parlamentari "andrò a rispondere. Entro la fine del mese andrò a rispondere". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani rispondendo su quando potrebbe rif ... 🔗quotidiano.net

Gli Stati Uniti annunciano un piano di distribuzione degli aiuti a Gaza ma senza Israele - Tajani, su Gaza l'Italia si riconosce nel piano egiziano "Per la situazione a Gaza e in Israele ora si tratta di ottenere prima di tutto i risultati più importanti: il cessate il fuoco, la liberazione ... 🔗msn.com

Tajani in Egitto, 'sostegno agli sforzi per pace a Gaza' - 2 di 13 foto Tajani in Egitto, 'sostegno agli sforzi per pace a Gaza ' - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 13 foto Tajani in Egitto, 'sostegno agli sforzi per pace a Gaza ' - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brexit, arriva il via libera Parlamento britannico

La Camera ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra il Regno Unito e l'UE, con 521 voti a favore e 73 contrari.