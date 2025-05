Gaza il genocida Netanyahu | Stiamo distruggendo sempre più case i palestinesi non hanno un posto dove tornare e sono costretti ad emigrare

Il conflitto a Gaza, sotto la guida di Netanyahu, sta assumendo proporzioni devastanti. Con la distruzione di case e la fuga forzata dei palestinesi, si profila un piano di ricollocamento dei 2,2 milioni di rifugiati tra Egitto e Arabia Saudita. Questo progetto, rivelato da un documento dell'Institute for Zionist Strategies, solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e i diritti umani.

Il piano di Netanyahu non è nuovo ed è stato anticipato dal Giornale d'Italia che è venuto in possesso di un documento dell'Institute for Zionist Strategies, all'interno del quale è scritto che i 2,2 milioni di palestinesi verranno ricollocati tra Egitto e Arabia Il genocidaNetanyahu ha dich 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il genocida Netanyahu: "Stiamo distruggendo sempre più case, i palestinesi non hanno un posto dove tornare e sono costretti ad emigrare"

