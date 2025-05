Gaza attivista palestinese pro-Trump mediatore rilascio Edan Alexander | il retroscena

Nei giorni scorsi si è consumato un dietro le quinte intrigante riguardante il rilascio di Edan Alexander, liberato dopo 584 giorni di prigionia a Gaza. I colloqui segreti, avviati tramite un messaggio di Hamas a Bishara Bahbah, ex presidente di 'Arab Americans for Trump', svelano un'interessante trama di mediazioni e alleanze inaspettate.

(Adnkronos) – I colloqui segreti che hanno portato al rilascio di EdanAlexander, liberato ieri dopo 584 giorni di prigionia a Gaza, sono iniziati con un messaggio consegnato da un funzionario di Hamas a Bishara Bahbah, ex presidente di 'Arab Americans for Trump'. Lo ha rivelato Axios, che citando due funzionari israeliani, uno palestinese e