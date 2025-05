Gatto trovato impiccato a Pistoia | ‘Gesto crudele che ci indigna’

Pistoia, 13 maggio 2025 – La comunità è sconvolta da un atto di violenza inaudita: un gatto è stato trovato impiccato in via Bellaria il 12 maggio. Oipa Pistoia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ha denunciato questo gesto crudele, che suscita indignazione e pone interrogativi sulla salvaguardia degli animali nel nostro territorio.

Pistoia, 13 maggio 2025 – Un episodio di violenza gratuita, che scuote profondamente la comunità di Pistoia: un Gatto è stato trovatoimpiccato in via Bellaria, nella giornata di lunedì 12 maggio. A rendere nota la vicenda è stata Oipa Pistoia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), che ha lanciato un appello accorato a chiunque possa avere visto qualcosa o sia in possesso di informazioni utili a fare luce sul caso.L'animale, un Gatto tigrato, è stato scoperto da una passante, che ha immediatamente dato l'allarme. La crudeltà del gesto ha sconvolto le associazioni animaliste, ma anche i cittadini, già mobilitati per chiedere giustizia. Le indagini sono ora in corso da parte della Polizia Municipale e delle autorità competenti.A intervenire sulla sua pagina Facebook è stato anche il sindaco Alessandro Tomasi, con parole di ferma condanna: «Il Gattotrovatoimpiccato in via Bellaria è un fatto che ci ferisce e ci indigna profondamente.