Gatti non si ferma! Si è allenato anche nel giorno libero in vista di Juve Udinese | le novità nel giorno della ripresa degli allenamenti

Federico Gatti non conosce soste. Anche nel giorno di riposo, il difensore della Juventus si è allenato per prepararsi al meglio in vista della sfida contro l'Udinese. Ecco le ultime novità sul suo recupero e sulla determinazione del giocatore nella giornata di ripresa degli allenamenti.

Gatti, il difensore non si ferma! Si è allenatoanche nel giornolibero: il retroscena in vista di Juve-UdineseIl difensore dellaJuve Federico Gatti continua a correre per ritrovare il prima possibile la sua migliore condizione fisica. Rientrato dall’infortunio negli ultimi minuti della sfida contro la Lazio, il bianconero si è allenatoanche nel giorno di riposo in vistadella sfida contro l’Udinese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi la squadra si troverà alla Continasa per preparare la penultima partita di campionato con Gatti che scalpita per aiutare la sua squadra. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti non si ferma! Si è allenato anche nel giorno libero in vista di Juve Udinese: le novità nel giorno della ripresa degli allenamenti

