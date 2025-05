gattatico padre violento allontanato da moglie e figli

Gattatico, 13 maggio 2025 – Un drammatico caso di maltrattamento familiare emerge in provincia di Reggio Emilia. Un padre è stato allontanato dalla moglie e dai figli dopo cinque anni di violenze fisiche e psicologiche. Le testimonianze rivelano un clima di terrore quotidiano, aggravato dalla brutalità subita dalla donna anche durante la gravidanza.

Gattatico (Reggio Emilia), 13 maggio 2025 – Da cinque anni, anche in presenza dei figli minori, avrebbe maltrattato la moglie tra insulti, urla, atteggiamenti violenti con schiaffi, calci, pugni, anche quando la donna era in stato di gravidanza. Un incubo quasi giornaliero, accusata di non essere una brava madre. Fatti su cui hanno indagato i carabinieri della caserma di Gattatico, dopo che la donna ha trovato il coraggio di sporgere denuncia. Un uomo di 37anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. E ora è stata disposta pure l'applicazione dell’allontanamento dall’abitazione familiare dell’uomo con la prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli, mantenendo una distanza di almeno un chilometro, con controllo affidato al braccialetto elettronico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it