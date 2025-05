Gasperini non nasconde | Ho pensato anche allo scudetto!

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Roma, l’Atalanta si è assicurata un posto in Champions League. Nella conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha rivelato le sue ambizioni, non escludendo la possibilità di puntare allo scudetto, in una competizione con squadre come Inter e Napoli. Le speranze bergamasche si fanno sempre più solide.

L’Atalanta si è qualificata matematicamente in Champions League vincendo contro la Roma. Gian Piero Gasperini non si nasconde in conferenza stampa, c’entra la lotta precedente con Inter e Napoli. TRAGUARDO – L’Atalanta ha vinto per 2-1 con la Roma e ottenuto così la qualificazione matematica in Champions League. Lo scudetto e il sogno primo posto è sfumato dopo la sconfitta con l’Inter al Gewiss, Gian Piero Gasperini in conferenza stampa dice: «La qualificazione in Champions League ha un grande valore, io ho provato anche a cercare di fare di più pensando alloscudetto, abbiamo centrato il secondo traguardo. Sono molto contento, per i giocatori, per l’ambiente. I tifosi avranno ancora un’occasione di andare in giro, mi raccomando di rinnovare il passaporto. Il balletto per festeggiare ci sta tutto, basta guardare le squadre che ci sono dietro, a partire dalla Roma, poi ci sono Juventus, Fiorentina, Lazio, Milan, Bologna. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Gasperini non nasconde: «Ho pensato anche allo scudetto!»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gasperini non nasconde: «Ho pensato anche allo scudetto!» - L'Atalanta si è qualificata matematicamente in Champions League vincendo contro la Roma. Gian Piero Gasperini non si nasconde in conferenza stampa, - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Atalanta, Gasperini: “Futuro? Non ho mai detto che sarei andato via” - Dal suo futuro alla lotta Champions: le parole dell'allenatore dell'Atalanta Gasperini intervenuto a margine del premio USSI a Coverciano ... 🔗gianlucadimarzio.com

Gasperini: "Ho detto che non avrei rinnovato, non che andavo via" - Gian Piero Gasperini è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2023/2024 da Inside. Prima di ritirare il premio, ha parlato a Sky Sport, sottolineando quanto sia importante che la squadr ... 🔗sport.sky.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Gloria si nasconde

La serie televisiva italiana in onda su Rai 1 - Il Paradiso delle Signore - in onda con nuove puntate da lunedì 1 a venerdì 5 marzo.