Gasperini i salti con la curva e la genialità dei cambi | la notte del ritorno in Champions è dolcissima

Un'Atalanta formato Europa centra la quinta qualificazione alla Champions e blinda il terzo posto superando una Roma tosta.Ancora una gara senza il tifo della Pisani nel ricordo di Riccardo Claris. In un clima mesto, anche nel ricordo di bomber Garlini, inizia il match. Ed inizia benissimo perché dopo soli 8 minuti la Dea va in vantaggio con una splendida rete di Lookman che inganna con una finta sontuosa il suo avversario e punisce Svilar.I nerazzurri sono gasatissimi e sfiorano il gol in altre due clamorose occasioni. Occorre il secondo gol che però non viene. Ecco allora che i giallorossi non stanno a guardare, si rendono pericolosi e l'ex Cristante di testa supera Carnesecchi. Sembra cambiare l'inerzia del match, tanto che la Roma potrebbe addirittura passare in vantaggio. Per fortuna si chiude la prima frazione diretta in pessima maniera da Sozza.