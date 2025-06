Garmin lancia Instinct 3 Tactical Edition | il nuovo smartwatch per l’azione estrema

Garmin innova ancora una volta con il lancio di Instinct 3 Tactical Edition, lo smartwatch ideale per gli amanti dell’azione estrema. Progettato per affrontare le sfide più ardue, questo dispositivo unisce resistenza, tecnologia avanzata e un design rinnovato, disponibile in due dimensioni per adattarsi a ogni missione. Pronto a elevare le tue prestazioni outdoor? Scopri come l’Instinct 3 Tactical Edition può diventare il tuo alleato più affidabile in ogni avventura.

Garmin alza il livello dell'equipaggiamento outdoor con il lancio del nuovo Instinct 3 Tactical Edition, lo smartwatch pensato per chi affronta ogni missione con determinazione e necessita di uno strumento affidabile, resistente e tecnologicamente avanzato. Disponibile in due varianti, con cassa da 45 e 50 millimetri, il nuovo Garmin Instinct 3 Tactical Edition si presenta con un design completamente ridisegnato e materiali rinforzati, pensati per resistere agli ambienti più ostili. Il cuore tecnologico dell'orologio è un luminoso display AMOLED, per una leggibilità superiore in ogni condizione oppure, nella versione alternativa, una lente a ricarica solare capace di offrire un'autonomia virtualmente illimitata con la giusta esposizione alla luce.

Garmin | Instinct 3 | Limited-edition colorway