Garmin lancia Instinct 3 Tactical Edition | il nuovo smartwatch per l’azione estrema

Garmin presenta l'Instinct 3 Tactical Edition, il compagno ideale per gli amanti dell'outdoor estremo. Resistente e versatile, questo smartwatch è progettato per affrontare le sfide più dure. Con due varianti di dimensione, si adatta perfettamente a ogni polso, mentre la tecnologia avanzata supporta chi vive l'avventura a 360 gradi. Un accessorio non solo per sportivi, ma per chi desidera superare i propri limiti, in ogni situazione!

Garmin alza il livello dell'equipaggiamento outdoor con il lancio del nuovo Instinct 3 Tactical Edition, lo smartwatch pensato per chi affronta ogni missione con determinazione e necessita di uno strumento affidabile, resistente e tecnologicamente avanzato. Disponibile in due varianti, con cassa da 45 e 50 millimetri, il nuovo Garmin Instinct 3 Tactical Edition si presenta con un design completamente ridisegnato e materiali rinforzati, pensati per resistere agli ambienti più ostili. Il cuore tecnologico dell'orologio è un luminoso display AMOLED, per una leggibilità superiore in ogni condizione oppure, nella versione alternativa, una lente a ricarica solare capace di offrire un'autonomia virtualmente illimitata con la giusta esposizione alla luce.

