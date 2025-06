Garmin lancia Instinct 3 Tactical Edition | il nuovo smartwatch per l’azione estrema

Garmin alza il sipario sull'Instinct 3 Tactical Edition, lo smartwatch ideale per chi vive l'avventura a 360 gradi. Con cassa da 45 e 50 millimetri, questo dispositivo non è solo resistente, ma è anche un alleato tecnologico per chi affronta sfide estreme. In un'epoca in cui il benessere outdoor sta diventando una priorità, avere a disposizione strumenti di alta precisione fa la differenza. Scopri come può rivoluzionare le tue esperienze all'aria aperta!

Garmin alza il livello dell'equipaggiamento outdoor con il lancio del nuovo Instinct 3 Tactical Edition, lo smartwatch pensato per chi affronta ogni missione con determinazione e necessita di uno strumento affidabile, resistente e tecnologicamente avanzato. Disponibile in due varianti, con cassa da 45 e 50 millimetri, il nuovo Garmin Instinct 3 Tactical Edition si presenta con un design completamente ridisegnato e materiali rinforzati, pensati per resistere agli ambienti più ostili. Il cuore tecnologico dell'orologio è un luminoso display AMOLED, per una leggibilità superiore in ogni condizione oppure, nella versione alternativa, una lente a ricarica solare capace di offrire un'autonomia virtualmente illimitata con la giusta esposizione alla luce.

