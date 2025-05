Garmin lancia Instinct 3 Tactical Edition | il nuovo smartwatch per l’azione estrema

Garmin ha appena svelato l'Instinct 3 Tactical Edition, un smartwatch che ridefinisce gli standard per gli amanti dell'outdoor e dell'azione estrema. Con una costruzione robusta e funzioni avanzate, è ideale per chi vive la vita al limite. Pensato per affrontare ogni sfida, questo dispositivo non è solo un accessorio, ma un compagno fidato per chi sogna avventure. Sei pronto a portare le tue esperienze al prossimo livello?

Garmin alza il livello dell'equipaggiamento outdoor con il lancio del nuovo Instinct 3 Tactical Edition, lo smartwatch pensato per chi affronta ogni missione con determinazione e necessita di uno strumento affidabile, resistente e tecnologicamente avanzato. Disponibile in due varianti, con cassa da 45 e 50 millimetri, il nuovo Garmin Instinct 3 Tactical Edition si presenta con un design completamente ridisegnato e materiali rinforzati, pensati per resistere agli ambienti più ostili. Il cuore tecnologico dell'orologio è un luminoso display AMOLED, per una leggibilità superiore in ogni condizione oppure, nella versione alternativa, una lente a ricarica solare capace di offrire un'autonomia virtualmente illimitata con la giusta esposizione alla luce.

Garmin lancia Instinct 3 Tactical Edition: il nuovo smartwatch per l’azione estrema

Garmin rivoluziona il mondo degli smartwatch outdoor con l'Instinct 3 Tactical Edition, progettato per chi vive l'azione estrema.

