Garisenda Lepore | I lavori di restauro termineranno nel 2028 | VIDEO

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha annunciato che i lavori di restauro della Torre Garisenda, avviati quattro anni e mezzo fa, si concluderanno nel 2028. Durante una conferenza stampa a Palazzo Pepoli, Lepore ha fornito dettagli sui progressi e le aspettative riguardanti il progetto di recupero di questo simbolo storico della città.

"Noi pensiamo che nel 2028 avremo finito tutte queste operazioni" di restauro della Garisenda "da quando siamo partiti ci avremo messo 4 anni e mezzo". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pepoli a Bologna per illustrare i lavori di. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Garisenda, Lepore: "I lavori di restauro termineranno nel 2028" | VIDEO

Cosa riportano altre fonti

Garisenda, slittano i tempi dei lavori. Previste due fasi per il ‘tiraggio’ della Torre - Ma, come spiega l’ingegner Raffaela Bruni che guida il comitato del restauro e della messa in sicurezza della Garisenda malata, il nodo sono i “test di tiraggio”. “Stiamo facendo una revis ... 🔗msn.com

Perchè la Garisenda ogni giorno si muove (ed è un bene) - A che punto sono le opere in corso nella torre malata, quando termineranno, come le alluvioni l'hanno 'sollecitata', le particolarità di un intervento unico al mondo. Vi portiamo dentro il cantierone, ... 🔗bolognatoday.it