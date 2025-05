gardone riviera sirmione e toscolano maderno ottengono la bandiera blu fee per la qualità ambientale

Gardone Riviera, Sirmione e Toscolano Maderno si sono distinte nel panorama turistico ottenendo la Bandiera Blu FEE per la qualità ambientale. Questo prestigioso riconoscimento internazionale celebra l'impegno delle località costiere bresciane nella tutela dell'ambiente e nella promozione di infrastrutture sostenibili, confermando la loro eccellenza nel settore turistico.

