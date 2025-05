Gandhi ha liberato anche l’Occidente dal conflitto con il proprio passato imperiale

Gandhi non ha solo liberato l'India dal dominio britannico, ma ha anche offerto un nuovo sguardo all'Occidente sul proprio passato imperiale. La sua filosofia della nonviolenza ha ispirato movimenti di protesta in tutto il mondo, trasformandolo in un simbolo universale di pace e giustizia. La sua eredità continua a influenzare le lotte per i diritti civili.

L’idea che l’India e gli indiani abbiano una propensione particolare alla pace la dobbiamo al Mahatma Gandhi, uno dei personaggi storici più importanti del secolo scorso, che con la sua nonviolenza attiva contro l’occupazione britannica ha ispirato battaglie politiche come quella di Martin Luther King negli Stati Uniti e di Nelson Mandela in Sudafrica. Penso però che confondere una parte – Gandhi – col tutto – gli hindu o, in casi estremi, l’intero popolo indiano – sia in assoluto la mistificazione più grande che abbia interessato l’India sin da quando esiste. Un abbaglio che ha finito per obliterare in Occidente gli aspetti più rivoluzionari e violenti che hanno ispirato decine di freedom fighters attivi ben prima dell’arrivo del Mahatma sulla scena politica del Raj britannico.Uomini come M. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gandhi ha liberato anche l’Occidente dal conflitto con il proprio passato imperiale

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trevor Reed : liberato l'ex marine detenuto in Russia dal 2019

L'americano Trevor Reed , cittadino statunitense ed ex marine che era stato detenuto in Russia dal 2019, è tornato negli Stati Uniti, ha twittato sua madre Paula Reed.