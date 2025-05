Galluzzo in fiera

Domenica 18 maggio 2025, non perdere la prima edizione dell’anno di Galluzzo in Fiera! Dalle 8 alle 20, Piazza Niccolò Acciaioli si trasformerà in un vivace mercatino, offrendo una vasta gamma di prodotti: abbigliamento, borse, calzature, bigiotteria e deliziosi prodotti gastronomici. Un’opportunità imperdibile per scoprire e divertirsi, con ingresso libero per tutti!

