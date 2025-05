Galaxy S25 Edge | il futuro degli smartphone con fotocamera Pro e AI integrata

Presentiamo il Galaxy S25 Edge, un'evoluzione degli smartphone premium firmati Samsung. Con un design sottile di 5,8 mm e un corpo in titanio leggero, questo dispositivo integra una fotocamera professionale e intelligenza artificiale, offrendo prestazioni straordinarie per chi cerca potenza e creatività in un'unica soluzione tecnologica. Scopri il futuro degli smartphone!

Samsung ha svelato ufficialmente Galaxy S25 Edge, un dispositivo che ridefinisce gli standard deglismartphone premium. Con un design sottile di soli 5,8 mm e un corpo in titanio leggero (163 g), questo gioiello tecnologico unisce potenza, creatività e intelligenza artificiale in un unico dispositivo. Ma cosa lo rende così speciale? Scopriamolo.Recensione Galaxy S25 Ultra: intelligenza artificiale e poi?Galaxy S25 Edge: eleganza e robustezza in titanioGalaxy S25 Edge sfida le convenzioni con un chassis ultrasottile e materiali d’élite. La struttura in titanio garantisce resistenza senza compromettere l’estetica, mentre i bordi curvi e il vetroceramico Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 proteggono il display QHD+ AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz. 🔗Leggi su .com © .com - Galaxy S25 Edge: il futuro degli smartphone con fotocamera Pro e AI integrata

