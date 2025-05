Galaxy S25 Edge di Samsung | debutto telaio in titanio AI integrata e fotografia 200MP

Il nuovo Galaxy S25 Edge di Samsung è finalmente qui! Debuttando con un innovativo telaio in titanio, intelligenza artificiale integrata e una straordinaria fotocamera da 200 MP, questo smartphone promette prestazioni eccezionali. Disponibile per il preordine in tre sofisticate colorazioni, offre due varianti con 12 GB di RAM, pronte a soddisfare ogni esigenza.

Il nuovo Galaxy S25 Edge di Samsung debutta oggi, martedì 13 maggio, con la possibilità di preordine. Disponibile in tre eleganti colorazioni – Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue – questo modello si presenta in due varianti: la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria al prezzo di 1.299 euro, e quella . L'articolo Galaxy S25 Edge di Samsung: debutto, telaio in titanio, AI integrata e fotografia200MP è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Galaxy S25 Edge di Samsung: debutto, telaio in titanio, AI integrata e fotografia 200MP

