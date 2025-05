Galaxy S25 Edge come è fatto e quanto costa lo smartphone Samsung super sottile

Il nuovo Galaxy S25 Edge di Samsung si distingue per il suo design ultra-sottile, con uno spessore di soli 5.8 mm. Parte della serie Galaxy S25 lanciata all'inizio del 2025, questo smartphone unisce eleganza e prestazioni. Scopriamo insieme come è fatto e quale sarà il suo prezzo sul mercato.

L’azienda sudcoreana ha lanciato ufficialmente un telefono con uno spessore davvero esiguo: appena 5.8 mm. Il dispositivo completa la serie Galaxy S25 presentata all’inizio del 2025, il cui top di gamma è il modello Ultra 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Galaxy S25 Edge, come è fatto e quanto costa lo smartphone Samsung super sottile

