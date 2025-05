Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025

Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025, portando la sua voce e il suo impegno per i diritti civili. L’artista, tra le più talentuose della scena musicale italiana, incarna valori di inclusione e libertà, rappresentando una generazione consapevole e fluida, pronta a celebrare e promuovere il rispetto per tutte le identità.

Il NapoliPride annuncia che la madrina ufficiale dell'edizione 2025 sarà Gaia, "artista tra le più talentuose e sensibili della scena musicale italiana, da sempre vicina ai valori dell'inclusione, della libertà e del rispetto". "Gaia rappresenta una generazione libera, fluida, consapevole".

