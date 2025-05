Gaia madrina del Napoli Pride 2025 | musica diritti e identità in evoluzione

Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025, un evento che celebra musica, diritti e identità in evoluzione. Con una carriera in continua ascesa e successi che affascinano il pubblico, l’artista si distingue per la sua voce intensa e coinvolgente. Prepara a portare sul palco il suo messaggio di inclusione e celebrazione della diversità.

La carriera di Gaia è in costante ascesa e la sua presenza risplende nel panorama musicale grazie a successi continui e a una carica di novità che coinvolge il pubblico. L’artista, riconosciuta per la sua voce intensa e avvolgente, si prepara a partecipare attivamente a uno degli eventi più attesi dell’anno: il Napoli Pride 2025, . L'articolo Gaia madrina del Napoli Pride 2025: musica, diritti e identità in evoluzione è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gaia madrina del Napoli Pride 2025: musica, diritti e identità in evoluzione

Ne parlano su altre fonti

È Gaia la madrina del Napoli Pride 2025

Da vanityfair.it: Prima, Sanremo. Poi, il terzo album Rosa dei venti con la hit viralissima Chiamo io chiami tu. E adesso un altro desiderio che si avvera: fare la madrina dell’edizione 2025 del Pride Napoli, il 5 lugl ...

Gaia sarà la madrina dell'edizione 2025 del Napoli Pride

Come scrive ansa.it: Sarà la cantautrice Gaia la madrina dell'edizione 2025 del Napoli Pride, il prossimo 5 luglio. "Gaia rappresenta una generazione libera, fluida, consapevole e profondamente connessa con i temi dei dir ...

Napoli Pride 2025, Gaia sarà la madrina

Da ilmattino.it: Gaia sarà la madrina ufficiale dell’edizione 2025 del Napoli Pride. A dare l’annuncio è il direttore artistico Diego Di Flora, che dichiara: «Gaia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

ELISABETTA GREGORACI MADRINA PER CASO DEI MONDIALI CON ALESSANDRO BENETTON

Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 24 febbraio le immagini di Elisabetta Gregoraci, “madrina per caso” della chiusura dei campionati mondiali di sci di Cortina.